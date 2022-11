Causa Wirtschaftsbund: Bitschi fordert Wallner-Rücktritt

Der Wirtschaftsbund Vorarlberg muss für die Jahre 2016 bis 2021 knapp über 770.000 Euro an Steuern nachzahlen.

Das hat der geschäftsführende Wirtschaftsbund-Obmann Karlheinz Rüdisser am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gegeben. Die Nachzahlung bezieht sich auf Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer, bezüglich der Zuwendungsabgabe sei noch kein Steuerbescheid eingegangen. Man werde die Bescheide prüfen und halte sich eine allfällige Beschwerde offen, so Rüdisser.

Der SPÖ-Fraktionsführer im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, Jan Krainer, sah die politische Verantwortung ebenfalls bei Wallner. Er und "seine ÖVP" hätten jahrelang vom Geld ihrer Teilorganisation profitiert. Die ÖVP habe darüber hinaus auch in anderen Bundesländern "ähnliche Parteienfinanzierungsvehikel" in Betrieb.

Auch die Vorarlberger SPÖ sieht mit dem Steuerbescheid die Ansicht bestätigt, dass die Zeitung des ÖVP-Wirtschaftsbundes ausschließlich als Gelddruckmaschine gedient habe. "Jetzt ist noch zu klären, inwieweit das Geld direkt an die Volkspartei weitergeleitet wurde“, so Landtagsabgeordnete Manuela Auer. Bislang habe der Landeshauptmann in dieser Affäre kein Unrechtsbewusstsein gezeigt. „Der Landeshauptmann muss endlich Verantwortung übernehmen und die notwendigen Konsequenzen ziehen“, so Auer.