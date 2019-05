Causa Strache: Darum löste Jan Böhmermann Ibiza-Gate aus

Was wir bisher wissen - und was nicht. Jan Böhmermann hat indirekt die Causa Strache ausgelöst.

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann kannte das brisante Video lange vor der Veröffentlichung, wie sein Manager Peter Burtz bestätigt hatte. Im April hatte Böhmermann öffentlich gesagt, dass er “mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza” rumhänge und damit offensichtlich, aber zu dem Zeitpunkt kaum verständlich, auf die Aufnahmen mit Strache auf Ibiza angespielt. Wie “Die Zeit” berichtet, hätte die Öffentlichkeit wohl bis heute keine Kenntnis von dem Ibiza-Video, das den Rücktritt von Vize-Kanzler HC Strache und in weiterer Folge auch die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ sprengte.

