Causa Strache: Analysen und Reaktionen

Der Politikwissenschafter Peter Filzmaier will noch nicht einschätzen, ob die Strache-Affäre zu Neuwahlen führen könnte.

“Das liegt alles in den Händen des Bundeskanzlers, aber nicht unbedingt in den Händen der FPÖ”, so Filzmaier am Freitagabend gegenüber der APA. Sebastian Kurz hat eine Stellungnahme für Samstag angekündigt. Er habe dabei nur aus schlechten Optionen zu wählen, so Filzmaier.