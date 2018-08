Causa Özil: Uli Hoeneß nimmt "kein Wort" zurück

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat sich am Rande des Trainingslagers des Rekordmeisters am Tegernsee exklusiv gegenüber SPORT1 zum viel diskutierten Thema Mesut Özil geäußert.

Uli Hoeneß reagiert auf die Kritik an seiner Person und zum “Rassismus-Vorwurf” im Fall Özil. “Es interessiert mich nicht, was die alles so schreiben. Jeder der bei dem Interview dabei war, hat gewusst, dass ich nur den Sportler Mesut Özil kritisiert habe. Das hat jeder Journalist bestätigen können, der dabei war.” Und Hoeneß auf die Frage, ob er nach seinen Aussagen etwas zurücknehmen möchte. “Nein, kein Wort!”