Caterer Ernst Seidl über sein neues Großprojekt

Zur Festspieleröffnung soll Ernst Seidls Großprojekt fertig sein.

Mit dem Firmament in Rankweil vereint Seidl Hotel, Eventlocation, Catering und Restaurant unter einem Dach. 23,1 Millionen Euro werden dafür investiert. „Wir ziehen bald ein. Zur Festspieleröffnung sollte alles fertig sein", erklärt Seid am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE".

Netzwerker und Freidenker

Was ihn inspiriert? „Ich bin Netzwerker und Freidenker und schaue mir die ganze Welt an. Somit gibt es beispielsweise Streetfood-Einflüsse und große Tische mit vielen kleinen Schalen drauf.“ 57 fixe Mitarbeiter und ein großes Team an Freelancern werden im Firmament arbeiten. Das Hotel hat 150 Zimmer sowie zwölf Longstay-Appartements für Mitarbeiter aus anderen Ländern. Events sind mit bis zu 800 Gästen möglich.