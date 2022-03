Carolin Frei und Martina Vith sind Lugners Ehrengast

Die 52. Auflage von der Rankweiler Brennessel stand ganz im Zeichen des Ball der Vorarlberger in Wien.

RANKWEIL. Eines gleich vorweg: Nach der einjährigen Zwangspause durch die Weltgesundheitskrise war die 52. Auflage der traditionellen Rankweiler Brennessel unter dem Motto: „Festa und Fiera“ eine Show der Extraklasse. Zweimal ein dreistündiges Spitzenprogramm präsentierte die Bürgermusik Rankweil mit den drei Obfrauen Susanna Entner, Isolde Gögele und Eva Maria Bertschler plus dem Brennessel-Team Martin Salzmann, Harald Keckeis, Markus Senekowitsch und Magdalena Wöss den begeisterten Zuschauern im ausverkauften Rankweiler Vinomnasaal. Mit viel Witz, Charme und inzwischen einer gewissen Professionallität brachten die Hobby-Schauspieler einige Auftritte unter das Publikum. Die lebendige Faschingszeitung hielt ihren Erwartungen mehr als stand und die Besucher kamen voll auf ihre Kosten. „Das Interesse an der Brennessel ist uneingeschränkt riesengroß und dieses Event gehört in der Bevölkerung einfach seit mehr als fünf Jahrzenten schon zum fixen Bestandteil. Vor allem in dieser schwierigen Zeit wollen wir den Bürgern und aus dem Raum Vorderland ein paar nette Stunden bieten“, sagt Bürgermusik Rankweil Obfrau Susanne Entner. Gesehen wurden unter den mehreren hunderten Gästen Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall mit Gatte Marco, Vizebürgermeister Andreas Prenn mit Gattin Cornelia, den Gemeinderäten Helmut Jenny mit Gattin Waltraud, Klaus Pirker mit Gattin Anita, Pfarrer Walter Juen, Künstler Kurt Huber mit Gattin Roswitha, Närrische Kleeblatt Rankweil Obfrau Monika Dobler und über fünfhundert Besucher. Zum neuen Brennessel-„Ma“ wurde Markus Senekowitsch ernannt. Nach seinen zum dritten Mal vorgetragenen Hoppalas der letzten zwei Jahre überreichte die Allgemeinmedizinerin Magdalena Wöss symbolisch die grüne Schürze von dem allzufrüh verstorbenen Vater Peter Wöss an Markus Senekowitsch. Apropos Magdalena Wöss: Bei zwei Auftritten dieser Brennessel-Auflage war sie in einer Hauptrolle und wusste zu überzeugen. Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöss-Krall hat in einem Fassanstich auf der Bühne vom Vinomnasaal eine ausgezeichnete Figur abgegeben. Die Bürgermusik Rankweil mit Interims-Kapellmeister Jack Ströher sorgte mit stimmungsvoller Blasmusik und aktuellen Schlagern für eine Megastimmung im Publikum.

Ganz im Zeichen des bevorstehenden Ball der Vorarlberger mit dem Veranstalter der Marktgemeinde Rankweil am 14. Mai stand heuer die Rankweiler Brennessel. Das Duo Martin Salzmann und Harald Keckeis legte sich mächtig ins Zeug und sorgte für Lachsalven ohne Ende. Als absoluter Höhepunkt präsentierten die beiden Hobby-Schauspieler die aktuelle Vorbereitungen auf das Großereignis. Der Opernball und die Faschingsveranstaltungen wurden in Wien abgesagt, der Rankweiler Ball ist das einzige Highlight in der Bundeshauptstadt von Österreich. Im Mai können mehrere tausend Gäste lustig sein und können nochmals Fasching feiern. „Es wird ein noch nie dagewesenes Ballevent und Rahmenprogramm.“ Neben dem Ball der Vorarlberger werden mehrere Großveranstaltungen stattfinden. So wird auch der traditionelle Funken in Wien und nicht wie sonst auf dem legendären St. Peter Bühel angezündet. Den Ehrenschutz vom Funkenabbrennen haben Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Schauspielerin Dagmar Koller übernommen. Auch der Christbaum von der Agrargemeinschaft Rankweil wird schon im Sommer dieses Jahres nach Wien transportiert. Ein Wertungssingen mit dem Männerchor Rankweil ist geplant. Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gibt es zum Jahreswechsel 2023 nicht mehr, die Bürgermusik Rankweil tritt im Mai in ihre Fussstapfen und erhält eine ganz wichtige neue Rolle. Altes Kino Rankweil Legende Armin Wille wird künftig das Donauinselfest präsentieren. Im Showprogramm tritt im Mai die Partyband Jackpot auf. Ein Winzerfest steht ebenfalls unter der Patronanz der Marktgemeinde Rankweil und erhält ein völlig neues Flair. Im Heimatabend fühlt sich Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall im neuen Dirndl pudelwohl, auch Finanzminister Magnus Brunner und Neo-Gesundheitsminister Johannes Rauch haben ihr Kommen zugesagt. Die Rankweiler Ortspolizei kümmert sich um die ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Ein Laternser und ein Bresner haben sich für eine Demonstration schon angesagt. Stargast ist natürlich Baulöwe Richard Lugner. Erlebnis Rankweil Geschäftsführerin Carolin Frei und Rankweiler Hof First Lady Martina Vith werden neben Lugner Platz nehmen. Die Moderation vom Ball der Vorarlberger in Wien haben Markus Linder und Mirjam Weichelbraun inne. Ex-Rankweil Vizebürgermeister und Slow Food Haubenkoch Franz Abbrederis sorgt für die kulinarischen Köstlichkeiten. Alles Walzer!VN-TK