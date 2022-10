Carina Brunold und Co. mit Gala im Spitzenspiel

Die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn gewann gegen Horn klar mit 4:0.

„Das war höchstwahrscheinlich die mit Abstand stärkste Vorstellung meiner Mannschaft unter meiner Ära. Ganz nach meinem Geschmack und die Partie hätte können noch weitaus höher ausfallen können“, freut sich SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Trainer Urs Mathis nach dem glanzvollen 4:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den ehemaligen Bundesligaklub SV Horn aus Niederösterreich. Der Gegner hatte während der gesamten Spielzeit nicht eine nennenswerte Torchance und war mit dem Ergebnis noch gut bedient. Auf dem Kunstrasenplatz Neuamerika in Bregenz gab es Einbahnfußball in Richtung Horn-Tor. Die beste Akteurin war Legionärin Estefanie Gonzalez Cuartas. Beim Führungstor war die starke Linksfüßerin nur mit einem Foul zu bremsen und den zweiten Treffer erzielt sie in beeindruckender Manier selbst. Vier verschiedene Torschützen trugen sich in die Torschützenliste ein. Drei der vier Treffer fielen aus Standardsituationen und immer per Kopf. Einzig der Tabellenführer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn ist noch von den zwölf Vereinen unbesiegt und hält die Tabellenspitze. Das noch punktelose Schlusslicht Rankweil erlitt die nächste Abfuhr. Ein halbes Dutzend an Gegentoren mussten die Rot-Weißen hinnehmen. Allerdings fehlten neben Standardtorfrau Michaela Flatz noch die Leistungsträger Sophie Mosbach (Bänderriss) und Hanna Postai (Innenbandriss).TK