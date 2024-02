Care Brunch im Sozialsprengel Leiblachtal

Gemeinsame Versorgungsstruktur wird weiterentwickelt

Am 21.02.2024 lud der Sozialsprengel alle im Leiblachtal ansässigen Organisationen und Verantwortlichen des Bereichs Pflege und Betreuung zum gemeinsamen Vernetzungsbrunch ins Forum Leiblachtal ein. Im Rahmen eines gemütlichen Frühstücks wurden dabei Kooperationen vertieft, aktuelle Themen aus dem Bereich Pflege und Betreuung erörtert und neue Kontakte geknüpft.

In Zukunft sind diese Treffen regelmäßig zweimal jährlich geplant, um gemeinsam die gut funktionierende Versorgungsstruktur für das Leiblachtal weiter zu entwickeln. Interdisziplinäres und gut vernetztes Arbeiten ermöglicht dabei nicht nur neue Perspektiven, sondern stärkt auch die Einbindung aller Prozesse in der Systementwicklung des Betreuungs- und Pflegebereichs, was wieder allen Bürger:innen zu Gute kommt.