Cardi B postet aus Versehen "Oben-ohne"-Bild

Mit ihren Reizen geizt Cardi B bekanntlich selten. Nun ist der Sängerin nach eigenen Angaben ein Malheur passiert.

In einem Instagram-Live am Dienstag verriet die Rapperin im Detail, wie sie das "Oben-ohne"-Bild versehentlich in ihren Instagram Stories gepostet hat und welche Rolle ihr Mann Offset dabei spielte.

"Oh mein Gott!"

"Ich liege im Bett, richtig? Und ich sage zu Offset … 'Ich habe mich hier drunter gestoßen, es wurde ein bisschen geschwollen,' also sage ich: 'Vor der Kamera sieht es geschwollen aus'," erklärte sie. "Ich mache also das verdammte Foto … und dann drücke ich herum und sehe, dass es hochgeladen wird, und ich sage: 'Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Das Bild wird geladen!'"