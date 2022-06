Cara Delevingne mit XXL-Beinschnitt-Kleid

Mehr Ausschnitt geht wohl nicht: Model und Schauspielerin Cara Delevingne begeisterte am Red Carpet.

Hollywood-Star und Model Cara Delevingne weiß natürlich, wie sie sich in Szene setzen muss. In einem schwarzen Kleid mit XXL-Schlitzen sorgte sie bei der alljährlichen AmfAR-Gala in Antibes, das ist zwischen Cannes und Nizza, für Schnappatmung.