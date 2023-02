Capaldo köpft Salzburg zum Heimsieg gegen die AS Roma

Red Bull Salzburg jubelte im Hinspiel des Europa League Playoffs dank eines späten Treffers von Capaldo über ein knappes 1:0 gegen die AS Roma.

Im Europa League Playoff empfing Österreichs Meister RB Salzburg heute den italienischen Traditionsclub AS Roma mit Star-Trainer Jose Mourinho. Zudem kam es am frühen Abend zu den Duellen FC Barcelona vs. Manchester United, Ajax Amsterdam vs. Union Berlin und Schachtar Donezk vs. Stade Rennes.

Capaldo und Köhn als Matchwinner

In der ersten Halbzeit entwickelte sich in Salzburg ein Duell auf Augenhöhe, bei dem beide Mannschaften versuchten, aus einer stabilen Defensive heraus zum Erfolg zu kommen. So waren wirklich gute Chance lange Mangelware, wobei die Römer leichte Vorteile hatten. Kurz vor der Pause hatte dann auch Rom-Angreifer Abraham die beste Chance auf die Führung, scheiterte aber alleine vor dem Tor am starken Sallzburger Schlussmann Köhn.

Nach der Pause waren die Salzburger besser im Spiel und drückten die Italiener zwischenzeitlich in deren eigene Hälfte. Doch wie schon in der ersten Halbzeit standen die Römer defensiv sehr stabil und ließen wenig zu. Bis zur 80. Minute stand auch die Salzburger Defensive sehr sicher - bis zur 80. Minute. Nach einem Eckball hielt Köhn mit einem überragenden Reflex und mithilfe der Latte gegen Belotti die Null fest. Als vieles bereits auf ein 0:0 hindeutete, sorgte Capaldo in der 88. Minute nach Vorarbeit von Pavlovic per Kopf für die 1:0-Führung. Daran änderte sich bis zum Schluss nichts mehr und Salzburg verschaffte sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Rom.

Vier Tore in Barcelona

In Barcelona entwickelte sich von Beginn weg ein temporeiches Spiel, in welchem beide Teams ihr Heil in der Offensive suchten. In den ersten 45 Minuten waren die Gäste aus Manchester insgesamt das etwas gefährlichere Team, konnten daraus aber kein Kapital schlagen - auch weil sich Ter Stegen im Tor von Barcelona in Topform präsentierte.

Die zweite Halbzeit startete dann gleich mit drei Toren in kurzer Zeit. Nachdem Marcos Alonso Barcelona in der 50. Minute per Kopf in Führung brachte, drehte Manchester das Spiel durch einen Rashford-Treffer und ein Koundé-Eigentor innerhalb weniger Minuten (52./59.). In der 76. Minute kamen die Hausherren nach einem Fehler im Spielaufbau von Manchester durch Raphinha zum 2:2. Und kurz vor der Schluss hatten die Engländer noch Glück, als ein vermeintliches Handspiel von Fred im Strafraum nicht geahndet wurde. So blieb es beim 2:2, wodurch für das Rückspiel noch alles offen ist.

In den restlichen zwei Spielen trennten sich Ajax Amsterdam und Union Berlin mit einem torlosen Remis und Schachtar Donezk jubelte über einen knappen 2:1-Heimsieg gegen Stade Rennes.