Canadi: "Produkt ist Klasse und stehe hinter dem Projekt"

Neo-SCR Altach Coach und Samina Botschafter Damir Canadi geht neue Wege

FRASTANZ. Mit drei Siegen aus vier Spielen gelang Damir Canadi (50) in seiner zweiten Ära als Trainer von Fußball Bundesligist SCR Altach ein perfekter Einstand. Der 50-jährige Wahl-Vorarlberger besuchte vor Kurzem die Zentrale von Samina Produktions- und Handels GmbH mit Sitz in Frastanz. Seit nunmehr fünf Jahren ist Damir Canadi Markenbotschafter von Samina for Sports. „Ich freue mich mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die sich bereits seit drei Jahrzehnten vorbildlich für den Profi- und Amateursport einsetzt und der darüber hinaus auch sehr viel Know-how rund um den gesunden Schlaf für mich und die Spieler einbringt. Das Produkt ist überragend und ich bin davon felsenfest überzeugt.“ Schon am Beginn und der Unterzeichnung als Samina Botschafter führte Canadi die Rheindörfler in der Saison 2016/2017 sensationell zum Herbstmeistertitel in der Bundesliga. „SCR Altach bietet sich auch wegen der Nähe für unser Unternehmen in Form der Samina Schlaf- und Gesundheitstherapie ganz besonders an. Der gesunde Schlaf ist ein entscheidender und wichtiger Regenerationsfaktor. Genau davon sollen künftig Trainer, Spieler und Betreuer des Klubs profitieren“, sagt Samina Gründer Günther W. Amann-Jennson. Im neuen Campus in der Altacher Cashpoint-Arena wurde ein moderner Schlafraum mit dem Bettensystem von Samina für alle Kaderspieler der Rheindörfler erstellt. Physiotherapeut Patrick Rinderer hat bei Samina eine Ausbildung zum Schlaf-Gesund-Coach absolviert und versorgt die SCRA-Spieler mit sehr wertvollen Tipps. Einzigartige und hochwirksame Power-Drinks von Samina kommen hier schon zum Einsatz. Samina Botschafter und Altach Coach Damir Canadi steht voll und ganz hinter dem neuen Projekt.VN-TK