Campingplatz mit garantiert ungestörter Nachtruhe in Bregenz

Der Parkplatz am Friedhof beim Gymnasium Blumenstraße und auch auf dem ehemaligen Schoeller-Areal dient findigen Campern als Übernachtungsmöglichkeit. Und das ist (fast) völlig legal.

Besonders in Städten und Gemeinden in der Bodenseeregion herrscht zur Urlaubszeit Mangel an Plätzen. Also was tun mit dem mobilen Zuhause? Man weicht auf öffentliche Parkplätze aus. Dieses Problem gibt es auch in Bregenz, unter anderem beim Friedhof St. Gallus bei der Blumenstraße.