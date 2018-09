Calcio Storico: Das brutalste Spiel der Welt

Florenz - Seit dem 16. Jahrhundert wird in Florenz Calcio Storico gespielt - eine Art Rugby mit wenig Regeln. Obwohl der einzigartige Sport oft brutal ist, fasziniert das bunte Spektakel Einheimische und Touristen.

Mehr als nur ein Sport

Für die Florentiner ist der Calcio Storico mehr als nur ein Sport. Frenetisch unterstützen sie das Team aus ihrem Viertel, viele werden in die Tradition des Spiels hineingeboren. “Das ist eine große Tradition, oft wird es vom Vater zum Sohn weitergegeben oder vom Opa zum Enkel”, erklärt Bogazzo. Mitspielen darf nur, wer in Florenz geboren wurde oder seit mindestens zehn Jahren in der Region lebt. “Es gibt ein sehr starkes Zugehörigkeitsgefühl”, sagt Pierguidi. “Wer in einem dieser Viertel geboren wird oder lebt, schließt sich diesem Team an. Und wenn man einmal in einer Mannschaft spielt, wechselt man sie nicht mehr.” Die Tickets für das Endspiel waren innerhalb von zehn Minuten verkauft, es gab mehr als zehnmal so viele Anfragen.