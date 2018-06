Cable Liner von Doppelmayr am Flughafen Moskau im WM-Einsatz

Am Flughafen Sheremetyevo in Russlands Hauptstadt Moskau verbindet seit kurzem in vollautomatisches, seilgezogenes Transportsystem aus dem Hause Doppelmayr den nördlichen und den südlichen Terminalkomplex.

Dieser Cable Liner, ein Produkt der Doppelmayr Cable Car GmbH & Co KG, ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich: Er ist der erste Cable Liner in Russland, außerdem verläuft das Doppelmayr-System erstmals vollkommen unterirdisch in einem Tunnel. Aktuell leistet er für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 einen wichtigen Beitrag hinsichtlich Transport und Reisekomfort für die Gäste.

Doppelmayr ©Doppelmayr

Der Flughafen Sheremetyevo in Moskau ist eine zentrale Drehscheibe für nationale und internationale Flugreisende. Seit Juni 2018 verfügt er über ein neues Transportmittel, das den nördlichen und südlichen Terminalkomplex miteinander verbindet: ein vollautomatischer Cable Liner von Doppelmayr.

Die rund zwei Kilometer lange Strecke verläuft komplett unterirdisch in einem Tunnel. Die Bauarbeiten fanden bei vollem Flughafenbetrieb statt. Eine Fahrgeschwindigkeit von 14 m/s (entspricht 50,4 km/h) garantiert eine schnelle Verbindung von rund drei Minuten und einen unkomplizierten Transfer am Flughafen. Die Anlage ist 24 Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr im Einsatz.

Während der nächsten 15 Jahre ist Doppelmayr Cable Car für den zuverlässigen Betrieb verantwortlich. Aktuell erfüllt ein Team der russischen Gruppen-Niederlassung Doppelmayr Services in Zusammenarbeit mit Doppelmayr Russia Ltd. diese Aufgabe.