"C8" muss E-Biker nach Sturz ins Krankenhaus bringen

Nachdem die seine Schmerzen nach einem Sturz nahe der Furklaalpe in Nenzing immer stärker wurden, musste ein 55-jähriger Deutscher mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch gebracht werden.

Am Freitag, den 13.08.2021, gegen 13 Uhr fuhr ein 55-jähriger deutscher Radfahrer mit seinem E-Bike auf dem Forstweg in Richtung Furklaalpe talwärts, blieb an einer Wasserrinne hängen und kam in weiterer Folge zu Sturz.