BW Linz beendet Dornbirner Siegesserie

Nach zuletzt vier Siegen in Folge musste sich der FC Dornbirn heute zu Hause Blau-Weiß Linz klar mit 2:5 geschlagen geben.

Für den zuletzt in Topform agierenden FC Dornbirn ging es heute Abend gegen das vor der Saison als einer der Favoriten gehandelten Blau-Weiß Linz. Bereits in der 5. Minute gab es die kalte Dusche, als Seidl aus knapp 20 Metern für das 0:1 sorgte. In weiterer Folge gab es praktisch keine Tormöglichkeiten mehr - das Duell spielte sich auf überschaubarem Niveau hauptsächlich im Mittelfeld ab. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es doch noch zwei gute Chancen für die Gäste und Mayulu sorgte nach einem Eckball per Kopf für das 0:2.

Hoffnung währte nur kurz

Die zweite Halbzeit begann für die Dornbirner perfekt: Satin tankte sich auf der rechten Seite stark durch und bediente Renan, der das 1:2 erzeilte (50.). Doch die Hoffnung währte nur kurz, denn Seidl erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 57. Minute auf 1:3. Die Linzer waren am heutigen Abend zu stark, als dass die Hausherren noch einmal hätten zurück kommen können - im Gegenteil. Ronivaldo erhöhte in der 77. Minute nach Seidl-Vorarbeit auf 1:4. In der 83. Minute sorgte Brandner per Elfmeter noch für das 1:5, das 2:5 durch Renan (90.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik.