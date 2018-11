BVT-Reform: 100 Mann zusätzlich und neue Einheit geplant

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will den Verfassungsschutz um 100 Mann aufstocken und eine neue Einheit im BVT aufbauen.

Das geht aus einem internen Papier zum Umbau des BVT hervor, aus dem der “Kurier” am Samstag zitierte. Als Starttermin wird darin der 1. Juli 2019 genannt.

Reihe von Spitzenposten neu ausgeschrieben

Geplant ist entgegen den ursprünglichen Ankündigungen, dass Staatsschutz-Ermittlungen nicht mehr an das Bundeskriminalamt abgetreten werden, sondern in einer eigenen Einheit in das BVT eingegliedert werden. Damit könnte auch eine Reihe von Spitzenposten neu ausgeschrieben werden, mutmaßen Beobachter.