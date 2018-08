BVT-Affäre trübt türkis-blaues Sommerwetter

Die Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) erhitzt am Ende des Sommers noch einmal die politischen Gemüter. Die Opposition beruft zum wiederholten Male einen Sondersitzung des Nationalrats ein. Auch innerhalb der türkis-blauen Koalition sorgt die Causa für erste Misstöne.

Grund für die Aufregung ist ein Urteil des Oberlandesgerichts, das den Beschwerden von Mitarbeitern gegen die BVT-Hausdurchsuchungen Anfang des Jahres recht gegeben hatte. Die Durchsuchung der BVT-Zentrale sei “unverhältnismäßig” gewesen. Die Ermittler hätten sich die nötigen Unterlagen nicht mittels Razzia, sondern auf dem Weg der Amtshilfe besorgen müssen, urteilte das Gericht am Dienstag.

Justizminister Josef Moser (ÖVP) kritisierte daraufhin das Innenministerium dafür, dass er und sein Kabinett von den bevorstehenden Hausdurchsuchungen nicht informiert worden waren. Die FPÖ warf ihm wiederum vor, “sich abzuputzen”. Moser habe sich vom “Oppositionsvirus einer angeblichen Einflussnahme in das Justizressort durch Innenminister Herbert Kickl” schon anstecken lassen, meinte am Mittwoch der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz.

Die Opposition machte eindeutig Innenminister Kickl als “Hautverantwortlichen und Drahtzieher” des überschießenden Vorgehens bei den Razzien im BVT und in Privatwohnungen von BVT-Mitarbeitern aus. SPÖ, NEOS und die Liste Pilz berufen deswegen die bereits dritte Nationalratssondersitzung zu diesem Thema ein. Jan Krainer (SPÖ) bezeichnete Kickl als den “gefährlichsten Innenminister der Zweiten Republik”.

Stephanie Krisper von den NEOS kritisierte die zuständige Staatsanwältin als “willfährig”. Sie habe sich vom Innenministerium “unter Druck setzen lassen”. Kritik an der Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte am Dienstag auch Justizminister Moser geübt und Konsequenzen angekündigt. Die Staatsanwälte-Vereinigung reagierte darauf verschnupft. Dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft künftig vor Razzien wieder die Oberstaatsanwaltschaft informieren muss, wäre ein Rückschritt, vor allem bei der Bekämpfung internationaler Korruption.

Rücktritts-Forderung

Sowohl SPÖ-Chef Christian Kern als auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger forderten Kickls Rücktritt. “Einer der Nachrichtendienste Österreichs ist kaputt. Das Vertrauen in einen Innenminister, der so dermaßen Unsicherheit schafft, ist nicht gegeben”, sagte Meinl-Reisinger. Kern nahm auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in die Pflicht und befand dessen “dröhnendes Schweigen für nicht angemessen”.