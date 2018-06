BVT-Affäre: Kickl weist alles zurück - Opposition schäumt

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat in der Beantwortung der "Dringlichen Anfrage" der Opposition einmal mehr alle Vorwürfe in der BVT-Affäre zurückgewiesen.

Wenn man die Sache sehe, wie sie sich tatsächlich darstelle, zeige sich, “dass wir es mit einem rechtsstaatliche einwandfreien Vorrang zu tun haben”, erklärte Kickl. Dass der staatsanwaltliche Akt an Medien gegangen ist, sieht die FPÖ nicht in Verantwortung des Innenministeriums.

Als Motiv dahinter vermutet Krainer, dass Kickl Ermittlungen des BVT gegen Rechtsextreme in der FPÖ und in seinem eigenen Büro stoppen habe wollen. Daher sei “mit dem Rammbock unter dem Arm” ins BVT einmarschiert worden.

Zudem seien Österreichs Polizisten nun quasi taub, weil sie nicht mehr wüssten, was im Ausland passiere. Kein Geheimdienst, der noch bei Trost sei, werde noch Informationen an Österreich weitergeben, allenfalls den Wetterbericht.

Oppositions-Kritik gegen Kickl

SPÖ, NEOS und Liste Pilz haben sich am Montag im Nationalrat geschlossen in ihrer Kritik an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gezeigt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) sei nur noch ein Trümmerhaufen, nachdem die Freiheitlichen dort die Machtübernahme versucht hätten, so der Vorwurf. Die FPÖ wies das zurück, die ÖVP ging auf die SPÖ los.