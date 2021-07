BVB kommt mit 130 Mio. Mann in die Cashpoint-Arena

Der Deutsche Spitzenklub Borussia Dortmund bestreitet in Altach die Generalprobe für die Meisterschaft gegen den FC Bologna.

Stammgast Borussia Dortmund bestreitet auch in diesem Sommer seine Pflichtspielgeneralprobe in der CASHPOINT Arena. Am Freitag, 30. Juli (17:00 Uhr), trifft der BVB, um Superstar Erling Haaland, auf Serie A-Klub FC Bologna.