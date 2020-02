Butzvarruckt in Hippie-Stimmung

Faschingshighlight des Musikverein Gisingen zelebrierte Flower Power und Woodstock

FELDKIRCH Der legendäre Faschingsball “Butzvarruckt“ des Musikvereins Gisingen feierte heuer mit UpToSeven und DJ Hasamohr die Seventies und ließ in der Sporthalle Oberau die gute alte Hippie-Zeit noch einmal aufblühen. Alle großen Hits der siebziger Jahre wie „We will rock you“ sowie die bekanntesten Lieder über die Hippie-Zeit wie „Sommer of 69“ wurden gespielt und auf der Tanzfläche schwungvoll mitgetanzt.

Einfallsreich nahmen die Gäste der Fete das Partymotto in kreativen Kostümen auf: Manche mischten sich als VW Buli unters Partyvolk, andere einfach mit Blumenschmuck und Peace-Zeichen. „Make Love not War“, „Why be rude when you can be nude“ und „Atomkraft Nein Danke“ stand in bunter Schrift auf den mitgebrachten Transparenten.