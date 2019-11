Butzvarruckt in die Fasnat gestartet

Die Dornbirner Fasnatzunft lud zum offiziellen Startschuss in die fünfte Jahreszeit.

Stadträtin Marie Louise Hinterauer und Neo-Stadtrat Alexander Juen ließen es sich nicht nehmen in Vertretung für die Bürgermeisterin, ein Lob an die tüchtigen „Dorabirar Maschgarer“ zu richten. „Ein großes Dankeschön an alle unsere Zünfte, die jedes Jahr so bemüht sind anderen Freude zu schenken und selbst mit Begeisterung diese Tradition pflegen“, betonte Hinterauer.