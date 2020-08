Buslinie für Sozialbetrüger vom Kosovo nach Österreich

Die Betrüger hatten in Österreich Scheinadressen und lebten großteils in ihrer Heimat. Die Busfahrer? Waren ebenfalls arbeitslos!

Steirische Ermittler haben einen groß angelegten Sozialbetrug von zumindest 1.000 Kosovaren aufgedeckt: Sie sollen mit einer eigens für den Betrug gegründeten Buslinie zu ihren Behörden-Terminen vom Kosovo nach Graz gefahren worden sein, berichteten am Sonntag mehrere Medien. Mehr als 1.700 Fahrten von Pristina in die steirische Landeshauptstadt sollen seit 2014 stattgefunden haben.

Scheinadressen in Österreich

Die Betrüger hatten in Österreich Scheinadressen und lebten in Wahrheit großteils in ihrer Heimat. Dennoch kassierten sie diverse österreichische Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Mindestsicherung oder Familienbeihilfe. Der Ausgangspunkt der Ermittlungen war laut Landespolizeidirektion Steiermark im Bezirk Murtal in der Obersteiermark. Da wurden erste vereinzelte Fälle von Sozialbetrug aufgedeckt. Die Erhebungen weiteten sich daraufhin aus, bis man das Netzwerk ausgeforscht hatte.