Busfahrer bekommen im Schnitt um fast 10 Prozent mehr bezahlt

Angesichts der hohen Inflation bekommen die rund 15.000 heimischen Busfahrerinnen und Busfahrer in privaten Busbetrieben deutlich mehr Geld.

Rückwirkend zum 1. Jänner 2023 steigen die Kollektivvertragslöhne und Zulagen um bis zu 11,1 Prozent, im Schnitt um 9,8 Prozent. Als Mindesterhöhung wurden 200 Euro brutto pro Monat fixiert. Darauf hätten sich die Gewerkschaft vida und der Fachverband der privaten Autobusunternehmungen in der Wirtschaftskammer geeinigt, so die vida.

2.000 Euro Mindestlohn

"Auch 2.000 Euro Bruttomindestlohn konnten wir erreichen", betonten die Leiterin des Bus-KV-Verhandlungsteams der Gewerkschaft, Claudia Mairhofer, sowie der Vorsitzende des vida-Fachbereichs Straße und Mitglied des KV-Verhandlungsteams, Markus Petritsch, am Freitag in einer Aussendung. Obendrauf gebe es noch "einmalig eine steuerfreie Teuerungsprämie in Höhe von bis zu 250 Euro".

Automatisch in Lohnstufe 2

Zusätzlich würden neu beginnende Buslenkerinnen und -lenker gleich automatisch in die Lohnstufe 2 eingereiht. "In Summe sind das erste wichtige Anreize, um neue Beschäftigte für die unter Personalmangel leidende Branche zu gewinnen", so Petritsch. Das Arbeiten in der Branche werde damit wieder attraktiver. Mit mehr Personal könnten seiner Meinung nach "auch die überbordenden Überstundenzahlen für die Belegschaften gesenkt werden".