Bus rutscht in plötzlichen Erdfall

Ein Erdfall in der US-Stadt Pittsburgh hat einen Bus halb verschluckt.

Nach Behördenangaben wartete der städtische Bus am Montagmorgen an einer roten Ampel, als sein Heck plötzlich versank und die Vorderräder dadurch in die Luft gehoben wurden. Als Erdfall wird eine Senke an der Erdoberfläche bezeichnet, die durch das Einbrechen bzw. Nachbrechen einer nicht wasserlöslichen Deckschicht über einem natürlichen Hohlraum im Untergrund entsteht.