Burkini statt Bikini auf der "Sports Illustrated"

Burkini statt Bikini: Das für seine sexy Shootings bekannte Magazin "Sports Illustrated" zeigt ein verschleiertes Model.

Das somalisch-amerikanische Model Halima Aden (21) wird als erste Muslimin in Ganzkörper-Schwimmanzügen – den Burkinis – und mit Hidschab in einer Sonderausgabe des US-Magazins “Sports Illustrated” zu sehen sein. Sie fühle sich sehr geehrt, dass sich die Zeitschrift entschieden habe, die Schönheit zu zeigen, die “sittsam gekleidete” Frauen besäßen, zitierte sie die britische BBC am Dienstag.

In Flüchtlingslager aufgewachsen

Aden wuchs im Flüchtlingslager Kakuma in Kenia auf und kam mit sieben Jahren in die USA. Die Burkini-Fotos entstanden dem Magazin zufolge in Kenia am Strand Watamu Beach nördlich von Mombasa. “Ich denke daran zurück, wie ich als Sechsjährige in dem Land in einem Flüchtlingslager war”, sagte das Topmodel demnach während des Shootings. Sie sei aufgewachsen, um den amerikanischen Traum zu leben, und kehre jetzt zurück, um an den schönsten Orten Kenias fotografiert zu werden. “Ich glaube nicht, dass das eine Geschichte ist, die sich irgendjemand ausdenken kann.”