Burgstaller schießt Rapid Wien ins Cupfinale

Österreichs Rekordmeister steht nach einem 2:1-Sieg gegen die SV Ried im Finale des ÖFB-Cup.

Rapid Wien gegen die SV Ried lautete heute das erste Halbfinal-Duell im ÖFB-Cup. Dabei gingen die Hütteldorfer als klarer Favorit in das Duell mit dem Tabellenschlusslicht der Bundesliga. Im Spiel selbst war von einem Klassenunterschied jedoch wenig zu sehen und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem Chancen lange Zeit Mangelware waren. Als nach 45 eintönigen Minuten bereits alles auf ein 0:0 zur Pause hindeutete, gelang Guido Burgstaller in der Nachspielzeit doch noch das 1:0.

Wenig Highlights auch in Halbzeit zwei

Die erste nennenswerte Aktion in der 2. Habzeit war ein Flitzer in der 67. Minute. Ansonsten waren Torchancen weiter die absolute Ausnahme und Rapid Wien steuerte ohne großen Aufwand auf das Finale zu. Spätestens mit dem 2:0 durch Burgstaller in der 83. Minute war das Duell endgültig entschieden. Daran änderte auch das 2:1 durch Marcel Ziegl nichts, der per Elfmeter für den Ehrentreffer sorgte.