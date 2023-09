"Buntes Herbstprogramm des Familienverbandes im Großen Walsertal"

Das große Walsertal bietet Interessenten ein umfangreiches Programm mit Kursen für Musik, Bewegung und Turnen, Kochen oder dem Herbst-Winter-Basar.

Liedbegleitung auf der Gitarre

ab FR 22. Sept. | jeweils 9:30 – 11 Uhr | Biosphärenparkhaus

In diesem Kurs lernen Sie alle wichtigen Akkorde (C, G, G7, A, F, D, E und diverse Mollgriffe) für das Spielen von Begleitrhythmen. Die Teilnehmer*innen begleiten Songs wie Country Roads, Sailing usw. In Folge begeben Sie sich auch etwas in die Welt des Fingerpickings und lernen Walzerschlag und 4/4 Schlag kennen. Anfängerkurs - Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Weitere Kurstermine: jeweils freitags 22.09. | 29.09. | 06.10. | 13.10. | 20.10.

Kosten: € 95,- (bei 10 Teilnehmer:innen)

Anmeldeschluss: FR 15. September 2023

Anmeldungen bitte unter 05552 65 205 oder online unter https://www.vhs-bludenz.at/kursangebot-in-den-talschaften/

Eine Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bludenz

Herbst-Winter-Basar

SA 7. Oktober 2023 | 09:00 – 11:30 Uhr | Walserhalle Raggal

Hast du etwas zu verkaufen? Dann melde dich gleich bei Bianca Konzett 0664​ 44 21 047 oder per Email familienverbandgroßwalsertal@gmail.com

D​u erhälst eine Verkäufernummer, sowie alle wichtigen Info​rmationen zum Ablauf.

Angeboten werden Herbst- und Winterbekleidung (bis Größe 176), Schuhe, Spielwaren & Bücher, Herbst- und Winterartikel (Ski- & Snowboardausrüstung, Rodel,...), Tragesysteme (auch Wandertragen), Babyphone, Autositze – NUR mit gültiger Prüfziffer, Kinderwagen, etc.

Alles muss in sehr gutem Zustand (sauber, ganz, komplett und funktionstüchtig) sein. Bitte keine Unterwäsche (außer Bodys), keine Stofftiere und keine Umstandsmode abgeben!

Für das After-Shopping-Erlebnis wird es selbstverständlich wieder ausgezeichnete, selbstgebackene Kuchen und duftenden Kaffee geben.

HILFE: Hat jemand zu Hause einen Kleiderständer, welcher nicht mehr gebraucht wird? Wir wären sehr froh darum!

Boden- und Geräteturnen

ab MO 9. Oktober 2023 | 16:30 – 18:15 Uhr |Turnhalle der Mittelschule Blons



Boden- und Geräteturnen für Kinder ab 6 Jahren

In Anlehnung an „Turn10“ erlernen die Kinder unter fachmännischer Anleitung von Christina Zimmermann von der Turnerschaft Satteins diese Grundsportarten.

Sporteinheiten (10x): 09.10. | 16.10. | 23.10. | 06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11. | 04.12. | 11.12. | 18.12.

Kosten: € 42,- pro Kind für alle Einheiten,

Info: Bitte barfuß oder mit Gymnastikpötschle turnen und etwas zu trinken (Wasser) mitbringen.

Anmeldung & Info’s bei Simone Müller 0664 38 52 079

Motiviert in das neue Schuljahr – Workshop für Kinder

Freitag, 13. Oktober | 15 – 17 Uhr | Bewegungsraum St. Gerold

Motiviert und organisiert in das neue Schuljahr starten

Wie kann man das Lernen für Schularbeiten und Tests optimal organisieren? Wann wird wieviel und wovon gelernt? Worauf kommt es an? Wie bleibt auch Zeit für Hobbies?

In diesem Workshop geht es darum, Kindern ihren (Schul-)Alltag zu erleichtern. Gemeinsam erarbeiten wir Ideen & Tipps, wie man selber lernen kann, sich zu organisieren. Es wird auch auf die verschiedenen Lerntypen eingegangen und wie man sie fördern kann. Auch Muster von Mappen, Kalendern etc., die die Organisation erleichtern, können inspiziert werden. Außerdem wird erarbeitet wie die Kinder am besten lernen.

Workshopleiterin: Mentaltrainerin Fabienne Pachler

Kosten: € 25,- pro Kind

Anmeldeschluss: Montag, 09. Oktober 2023

Anmeldung bitte bei Iris Bickel 0660 76 74 593 oder per Email familienverbandgrosswalsertal@gmail.com

Strömabende - Jin Shin Jyutsu

ab DI 17. Oktober 2023 | 20 – 22 Uhr | Kultursaal Raggal

Ist eine mehrere tausend Jahre alte Kunst zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Es bringt Ausgeglichenheit in das Energiesystem unseres Körpers, fördert dadurch Gesundheit und Wohlbefinden und stärkt die jedem von uns eigene, tiefgründige Selbstheilungskraft. Wir halten dabei einfach unsere Finger oder legen unsere Hände über der Kleidung auf bestimmte Energiezentren des Körpers und können so die wohltuende Wirkung des Strömens erfahren.

Termine (5 Einheiten): 17.10. | 31.10. | 14.11. | 21.11. | 12.12.

Kosten: € 60,- für Mitglieder der Frauen-BEGEGUNG oder des Familienverbandes; € 65,- für Nichtmitglieder

Kursleiterin: Ingrid Gabriel, DGKS, Jin Shin Jyutsu Praktikerin

Anmeldeschluss: DI 10. Oktober 2023

Anmeldung: Christine Pritzi 0680 552 92 19 oder Susanne Sparr 0664 87 15 578

Eine Zusammenarbeit mit der FrauenBEGEGNUNG

Vortrag: „ Wechseljahre – Aufbruch in neue Denkweisen“

DO 19. Oktober 2023 | 19:30 Uhr | Bergrettungsheim Raggal

Wer hat es nicht auch schon beobachtet oder selbst erlebt: Eine Frau knallrot im Gesicht, die Schweißperlen glänzen auf der Stirn und sie fächert sich peinlich berührt frische Luft zu.– Natürlich, eine Hitzewallung! – Die Wechseljahre lassen grüßen.

Vor diesem gnadenlosen «Ausgeliefert sein» fürchtet sich so manche Frau um die 40. Was tun?

Kosten: € 7,- für Mitglieder des Vorarlberger Familienverbandes oder mit dem Familienpass; € 10,- für Nichtmitglieder

Referentin: Cornelia Luterbacher, Dipl. Psychologische Beraterin

Anmeldung erbeten bei Susanne Sparr unter 0664 8715578 bis FR 13. Oktober 2023

Kochen mit Kindern

FR 27. Oktober 2023 | 09:00 – 13:00 Uhr | Biosphärenparkhaus Sonntag

Kochen was unsere Gärten und Hochbeete so hergeben? Und das mit unseren Kindern? Natürlich – besonders unsere Kinder sind hoch interessiert an der Veredelung unserer eignen Lebensmittel aus dem Garten bzw. aus dem Tal oder der Region. Nebenbei lernen unsere Kinder wie wertvoll & gesund unsere eigenen Lebensmittel sind. So wissen wir was auf den Teller kommt und was drin ist.

Die Kinder dürfen selbst kochen!

Schnippeln was das Zeug hält, selbst am Herd stehen und den Kochlöffel schwingen, wunderbare Rezepte leicht gemacht! Selbstverständlich werden die selbstgemachten Köstlichkeiten im Anschluss miteinander verspeist.

Köchinnen: Bäuerinnen aus Sonntag

Kurskosten: € 10,- / Kind

Alter: 6-12 Jahre

Info: bekannte Allergien / Unverträglichkeiten bitte bei der Anmeldung angeben.

Anmeldeschluss: DI 24. Oktober 2023

Anmeldung bitte bei Chantal Heiseler 0650 50 05 607

Eine Zusammenarbeit mit den Ortsbäuerinnen Sonntag

Erste-Hilfe Auffrischungskurs (8 Stunden)

SA 13. Jänner 2024 | Feuerwehrhaus Sonntag

Dieser Kurs gilt als Nachweis für die erfolgte Auffrischung im Sinne §40 AStV für betriebliche Ersthelfer. Inhalte sind: Grundlagen der Ersten Hilfe (Rettungskette, Notruf, Lagerungen,…), Regloser Notfallpatient, starke Blutung, Herzinfarkt, Schlaganfall, Wunden, Knochen- und Gelenksverletzungen

Kurszeiten: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr, auf Wunsch wird ein gemeinsames Mittagessen organisiert.

Kurskosten: € 64,- für Mitglieder der Frauen BEGEGNUNG oder des Familienverbandes Vorarlberg; € 68,- für Nichtmitglieder; das Mittagessen ist nicht inkludiert.

Anmeldungen: Simone Müller 0664 38 52 079 oder Christine Pritzi 0680 55 29 219

Anmeldeschluss: 28. Dezember 2023

Eine Zusammenarbeit mit der FrauenBEGEGNUNG