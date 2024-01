Buntes Faschingstreiben für die ganz Kleinen in Vorarlberg

In Vorarlberg stehen noch drei farbenfrohe Faschingswochenenden bevor. In vielen verschiedenen Gemeinden werden Umzüge für Kinder mit passendem Rahmenprogramm angeboten. Wir haben einige der Schönsten für euch aufgelistet.

Wer noch auf der Suche nach einem passenden Faschingsumzug für die ganze Familie ist, wird hier fündig. Wir haben hier einige Veranstaltungen aufgelistet, bei denen vor allem die ganz Kleinen im Vordergrund stehen. So wird bei manchen auf Faschingswagen verzichtet und es wird nur Fußgruppen geben, bei anderen wiederum wurde extra ein Kinderprogramm auf die Beine gestellt.

©Canva

Hörbranz

Am Samstag, 10. Februar 2024, findet von 13:30 bis 17:00 Uhr in Hörbranz ein spezielles Rahmenprogramm für Kinder statt. Der Umzug startet um 13:30 Uhr in der Ziegelbachstraße und endet am unteren Kirchplatz. Anschließend gibt es ein Fest mit dem Hörbranzer Prinzenpaar und den Raubrittern. Ab 15:00 Uhr sind Kinder zur Feier in der alten Turnhalle eingeladen, mit Aktivitäten wie Toben, Schminken und Basteln.

©Canva

Frastanz

Am Faschingssamstag, den 10. Februar 2024, lädt Frastanz zum großen Kinderfaschingsumzug ein. Die Aufstellung erfolgt ab 13:13 Uhr und der Beginn ist für 14:00 Uhr angesetzt.

©Canva

Schruns

Am Rosenmontag, dem 12. Februar 2024, beginnt um 14:00 Uhr in Schruns ein großer Kinderfaschingsumzug am Kirchplatz.

©Canva

Dornbirn

In Dornbirn wird am Sonntag, dem 11. Februar 2024, ein Faschingsumzug von 13:30 bis 17:30 Uhr veranstaltet. Die Aufstellung erfolgt ab 12:30 Uhr in der Marktstraße. Der Umzug führt über verschiedene Straßen und endet mit einem Maskentreiben am Marktplatz. Bei Schlechtwetter entfällt der Umzug.

©Canva

Sibratsgfäll

Am Montag, 12. Februar 2024, startet um 14:00 Uhr in Sibratsgfäll ein Narrenumzug. Der Startpunkt ist bei der Volksschule, mit einer Zwischenstation bei Gustls Dorfladen und Ausklang im Gasthaus "Der Hirschen".

©Canva

Göfis Faschingsdienstag

In Göfis beginnt der Faschingsumzug am Dienstag, 13. Februar 2024, um 14:14 Uhr am Schulplatz. Der Elternverein der Volksschule Göfis und die Turnerschaft Göfis sorgen für die Bewirtung.

©Canva

Gisingen

Der Kinderfaschingsumzug in Gisingen startet am Dienstag, 13. Februar 2024, um 10:00 Uhr in der Ringstraße. Die Bewirtung beginnt ebenfalls um 10:00 Uhr am Oberauplatz.

©Canva

Hittisau

In Hittisau findet am Dienstag, den 13. Februar 2024, ab 14:00 Uhr ein Umzug statt, gefolgt von einem Kinderfasching im Ritter von Bergmann Saal.

©Canva

Meiningen

Der Faschingsdienstag in Meiningen wird am 13. Februar 2024 von 14:00 bis 19:40 Uhr gefeiert.

©Canva

Koblach Faschingsdienstag

In Koblach findet der Kinderumzug am Dienstag, 13. Februar 2024, von 11:00 bis 20:28 Uhr statt. Der Umzug beginnt an der Mittelschule und führt bis zum Gildeheim der Faschingsgilde Schollasteacher Koblach.

©Canva