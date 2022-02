Bunte Mäschgerle ließen sich fröhliche Fasnat nicht nehmen

Keine Paraden mit Publikum, aber Schlüsselübergabe und Mini-Umzüge an Schulen

FRASTANZ Auch heuer haben die Narren in Frastanz die Macht übernommen und ließen sich am Faschingssamstag wieder einmal den Rathausschlüssel aushändigen. „Bis Aschermittwoch zieh ich mich zurück, stoß mit euch an und nehme einen kräftigen Schluck“, erklärte Bürgermeister Walter Gohm bei der feierlichen Machtübergabe. Die üblichen Umzüge wie der Kinderfaschingsumzug und das Schaaner Ried Fahren waren zwar allesamt abgesagt. Dennoch versammelten sich etliche bunte Mäschgerle aus dem Kindergarten Hofen zu einem kleinen Mini-Umzug in ihren Löwen-Kostümen, der sie rund um das Bildungszentrum führte, vor dem auch die Guggamusig aufspielte.

In bunten Kostümen und Verkleidungen setzten die Frastanzer Narren ein Zeichen gegen Resignation und Verzweiflung und bereiteten zugleich Hoffnung und Zuversicht. „Gerade bei so viel Düsterem und Traurigem in unserem Alltag, ist es nicht notwendig uns zu besinnen, dass Farbe ins Leben gehört?“ regte Pfarrer Norman Buschauer an, der gemeinsam mit vielen bunten Mäschgerle am Faschingssonntag eine Messe feierte. HE