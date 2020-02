Bunte Faschingsmesse in Krumbach

Große und kleine Mäschgerle waren beim etwas anderen Sonntagsgottesdienst dabei.

Pfarrer Georg bestieg zunächst mit dem „Capello Romano“, dem römischen Priesterhut, die Kanzel und verkündete das Evangelium. Statt einer Predigt gab der Priester das Gedicht von Kurt Tucholsky mit dem Titel „Danach“ in Berliner Dialekt zum Besten. Inhaltlich drückte dieses Gedicht, welches 1920 in Berlin erschien, die Schwierigkeiten, Probleme und Krisen einer ehelichen Gemeinschaft aus, die im Laufe eines Lebens auf ein Paar zukommen können. Nach den Fürbitten schloss Pfarrer Georg den Wortgottesdienst mit einem Witz im breiten Wälderdialekt ab. Neben den Alpa Krachern begleitete Organistin Annalena Fink an der Orgel.