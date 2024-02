Bunt gemischt

Der Kinderfasching in Schruns bestach durch viele Gruppen in bunten Kostümen

Insgesamt 18 Gruppen nahmen am großen Kinderfaschingsumzug in Schruns teil, bei dem der Wettergott wahrlich ein Einsehen mit den kleinen Mäschgerle hatte. Denn während es am Vormittag noch zeitweise regnete, ließ Petrus genau zur Zeit des Umzugs sogar ein paar wärmenden Sonnenstrahlen aufblitzen und versüßte so den Kinderfasching. Angeführt wurde die bunte Gruppe von der Harmoniemusik Schruns und gleich darauf folgte mit dem Familienzentrum die größte Gruppe der Teilnehmer. Dabei waren rund 100 Kinder und auch genau gleich viele Erwachsene als Punker und Rocker verkleidet und machten mit ihren Laufrädern die Straßen vom Schrunser Ortszentrum unsicher.

Schulen und Kindergärten

Doch auch die Schrunser Kindergärten und die Kinder der umliegenden Volksschulen und ihre Lehrpersonen nahmen am großen Kinderfasching gerne teil. So sah man furchteinflößende Ritter mit ihren Burgfräuleins aus Bartholomäberg sowie zahlreiche Affen mit ihren Palmen aus Schruns sowie blinkende Ampeln aus Gantschier. „Die Kinder machen einen Faschingsumzug einfach so richtig bunt und sind immer schön anzusehen und lustig. Außerdem bewundere ich die Erzieher und Lehrpersonen, sie haben immer tolle Ideen für Faschingskostüme“, so Birgit Goll, die an diesem Tag mit ihrer Enkelin zu den zahlreichen Zuschauern des Kinderumzugs zählte.

Freudestrahlend