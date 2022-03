Bundesratspräsidentin Schwarz-Fuchs besuchte Indien

Zu einem Austausch mit Vertretern der größten Demokratie der Welt reiste Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs letzte Woche nach Indien.

Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie

Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs tauschte sich mit dem indischen Vizepräsidenten und Vorsitzenden der zweiten Kammer im Parlament Venkaiah Naidu auch über das parlamentarische System in beiden Ländern aus. Österreich sei, ebenso wie Indien, ein Bundesstaat, legte Schwarz-Fuchs dar. Wie die zweite Kammer des indischen Parlaments, tage auch der österreichische Bundesrat in Permanenz, so Schwarz-Fuchs, deren Interesse insbesondere der Zusammenarbeit zwischen den beiden Kammern in Indien galt. Weitere Themen waren auch in diesem Gespräch der Krieg in der Ukraine, der Anteil weiblicher Abgeordneter in den Parlamenten und die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie.