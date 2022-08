"Bundespräsident sitzt am längeren Ast"

FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz spricht über seine Pläne, die Bundesregierung zu entlassen.

Rosenkranz will Alexander Van der Bellen als Bundespräsident beerben. Der 60-jährige Jurist und Volksanwalt geht für die FPÖ am 9. Oktober ins Rennen. Mit den Worten „Holen wir uns unser Österreich zurück“ startete er seinen Wahlkampf vor wenigen Tagen. Am Donnerstag war er zu Gast bei Vorarlberg LIVE. Dabei sparte der Freiheitliche nicht mit Kritik an Van der Bellen, und bekräftigte seine Ansage, die aktuelle Bundesregierung entlassen zu wollen. Sollte ein Bundespräsidentschaftskandidat die Möglichkeiten der Verfassung wohlbegründet ausschöpfen wollen, dürfe man nicht von einem Putsch sprechen.