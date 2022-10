Bundespräsident-Kandidat sorgte im Alten Kino für Megastimmung

Marco Pogo präsentierte vor ausverkauftem Haus seine "Gschichtdrucker"

RANKWEIL. Vor drei Wochen hat Dominik Wlazny (35) zur Wahl des österreichischen Bundespräsidenten 8,3 Prozent aller Stimmen bekommen und ein gutes Endergebnis beim ersten Antreten verbuchen können. Nun hat Künstler Marco Pogo, alias Dominik Wlazny, vor ausverkauftem Haus im Rankweiler Alten Kino in zwei Stunden sein neues Kabarettprogramm „Gschichtensammler“ der Öffentlichkeit präsentiert. Wäre noch mehr Platz im Alten Kino gewesen, so hätten noch mehrere hundert Gäste die Veranstaltung rund um den neuen Jungstar aus der Bundeshauptstadt Wien vor Ort besucht. Schon bei der Begrüßung gab es von den mehr als dreihundert Besuchern großen Applaus und Standing Ovations. Der Arzt, Rockstar, Bierbrauer, Politiker, Buchautor und Kabarettist wusste die Gäste zu überzeugen und bot ein abwechslungsreiches erstes Programm in seiner noch jungen Laufbahn. „Feine“ Gschichten aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, darunter auch sein Tagebuch aus dem Jahr 2056, hat Marco Pogo gewohnt mit viel Spaßfaktor kundgetan. Natürlich kamen auch die Politiker Sebastian Kurz, Heinz Christian Strache, Vizekanzler Werner Kogler, FPÖ-„Boss“ Herbert Kickl oder der schon verstorbene Jörg Haider in den Erzählungen von Marco Pogo einigemale vor. Und zum krönenden Abschluss im Alten Kino gab es natürlich mehrere Zugaben des Allroundler.VN-TK