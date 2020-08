Bundespräsident: Anschober hat kein Interesse an Kandidatur

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat auf die Spekulationen von FPÖ-Obmann Norbert Hofer um eine mögliche Kandidatur bei der Bundespräsidentschafts-Wahl bekundet, dass er kein Interesse an einer solche habe.

"Das ist so und das bleibt so", sagte Anschober Freitagabend in der "ZiB2".