Bundesheer: Panzer und Sandvipern für Tag der Offenen Tür in Vorarlberg

Dieses Wochenende präsentiert sich das Bundesheer in der Kaserne Bregenz. Die Panzer dafür kamen am Donnerstagnachmittag in Feldkirch an, doch auch Drohnen und Sandvipern sind zu sehen.

Am Freitag gehört die Schau des Bundesheeres im Militärkommando in Bregenz am Vormittag ganz den Schülern, erwartet werden an die 300 Schüler. Am Abend werden 125 Rekruten in Begleitung der Militärmusik und großem Zapfenstreich angelobt. Für die Allgemeinheit öffnet das Bundesheer am Samstag ab 9 Uhr die Tore. Im Angebot hat man eine Leistungsschau der Hochgebirgsjäger, das Drohnensystem Tracker und das Jagdkommando mit der Sandviper, einer Sonderversion des Puch G.

Kampfpanzer im Ländle Präsentiert werden ebenfalls wieder schweres Gerät, vom Bergepanzer über den Schützenpanzer Ulan bis zum Kampfpanzer Leopard 2. Diese kamen am Donnerstagnachmittag am Bahnhof Feldkirch an, von wo aus es über die A14 nach Bregenz ging. Für die Autobahn stellen die Panzer zwar keine Herausforderung dar – diese diese jedoch der Citytunnel.