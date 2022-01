Bulldogs verpatzen den Start in das neue Jahr

Die Bulldogs Dornbirn starteten mit einer 2:5-Niederlage gegen Pustertal in das neue Jahr 2022.

Nach der Absage des Westderbys gegen Innsbruck ging für die Bulldogs aus Dornbirn das neue Jahr erst heute mit dem Auswärtsspiel gegen Pustertal los. Und die Hausherren übernahmen von Beginn weg das Kommando und gingen durch Hanna (3.) und Willcox (9.) früh mit 2:0 in Führung. Auch in weiterer Folge dominierte Pustertal das Duell und erhöhte in der 18. Minute durch Deluca auf 3:0. Kurz vor Schluss hielt O'Donnell die Bulldogs mit seinem 3:1 jedoch im Spiel.