Bulldogs verpassen Sprung auf den fünften Rang

Trotz guter Leistung verpassten die Bulldogs aus Dornbirn aufgrund der 2:0-Niederlage gegen Salzburg den Sprung auf den fünften Tabellenrang.

Für die Bulldogs aus Dornbirn ging es heute auswärts gegen Red Bull Salzburg. Mit einem Sieg gegen den Tabellenfünften würde man an eben diesem vorbeiziehen. Mit Dornbirn und Salzburg trafen heute die beiden fairsten Teams der laufenden Saison aufeinander.

Zu Beginn waren die Salzburger aktiver und kamen durch Huber in Unterzahl zum frühen 1:0 (8.). In weiterer Folge kamen die Bulldogs deutlich besser ins Spiel und erspielten sich auch die ein oder andere Chance. Dennoch blieben die Salzburger insgesamt aktiver und es ging mit dem knappen 1:0 für Salzburg in die erste Pause.

Torloses zweites Drittel

In den ersten zehn Minuten des zweiten Abschnittes gab es aufgrund von jeweils zwei gleichzeitigen Strafzeiten gleich zweimal eine 4 gegen 4 Situation. Da jedoch kein Team den sich ergebenden Platz nutzen konnte, blieb es vorerst beim 1:0. Insgsamt waren die Bulldogs nun deutlich besser im Spiel und näher am Ausgleich, als die Hausherren an einem zweiten Treffer. Da Lamoureux am Ende aber nicht zu überwinden war, ging es mit dem 1:0 auch in die zweite Drittelpause.

Auch zu Beginn des letzten Abschnittes war Dornbirn das deutlich bessere Team und drückte die Salzburger oft tief in das eigene Drittel. Den nächstne Treffer erzielten dennoch wieder die Roten Bullen - nach einem schönen Spielzug über Hughes und Baltram sorgte Raffl für das glückliche 2:0. Auch in der restlichen Spielzeit wollte der Puck trotz guter Möglichkeiten einfach nicht in das Tor der Salzburger und die Bulldogs kassierten trotz starker Leistung eine 2:0-Niederlage. Dadurch bleiben die Dornbirner auf dem sechsten Tabellenrang.