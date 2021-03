Bulldogs verlieren Spiel 3 in Salzburg klar mit 1:4

Die Bulldogs aus Dornbirn mussten sich Salzburg im dritten Spiel der "Best of seven"-Serie heute klar geschlagen geben.

Nachdem die ersten zwei Spiele in der "Best of seven"-Serie des Viertelfinales gegen Salzburg gewonnen wurden, ging es für die Bulldogs heute mit dem dritten Duell in der Mozartstadt weiter. Im ersten Drittel bot sich den Bulldogs dann gleich dreimal die Möglichkeit, in Überzahl einen Treffer zu erzielen - jedoch ohne Erfolg. Auf der anderen Seite machten es die Salzburger deutlich besser und gingen im einzigen Powerplay durch Espenland mit 1:0 in Führung (9.).