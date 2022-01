Bulldogs verlieren trotz 2:0-Führung gegen Linz

Die Bulldogs Dornbirn mussten nach zwei späten Gegentreffern den Black Wings Linz am Ende nach Penaltyschießen mit 2:3 geschlagen geben.

Mit einem Sieg gegen die Black Wings Linz wollten die Bulldogs den Abstand zum Schlusslicht im direkten Duell vergrößern. Und das Spiel begann sehr gut - bereits in der 5. Minute fälschte Schwinger einen Spencer-Schuss zum 1:0 ab. Kurz darauf vergab Hancock die Chance auf den zweiten Treffer. In weiterer Folge gab es Chancen auf beiden Seiten und Dornbirns Torhüter Lundin konnte sich mehrfach auszeichnen. Nach 20 Minuten ging es mit der knappen Führung in die erste Pause.