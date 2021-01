Bulldogs verlieren auch gegen den KAC

Die Bulldogs aus Dornbirn mussten sich auswärts dem Tabellenzweiten KAC mit 4:3 geschlagen geben und verpassten somit die vorzeitige Playoff-Teilnahme.

Nach sechs Tagen ohne Spiel ging es für die Bulldogs Dornbirn heute auswärts beim Tabellenzweiten KAC weiter. Zu Beginn schienen die Dornbirner noch in der Pause zu sein, denn die Kärntner gingen durch Postma bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Front. Gerade als die Bulldogs dann besser im Spiel waren, sorgte Koch (11.) für das 2:0. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen nach mehreren vergebenen Chancen noch vor der ersten Pausensirene durch Kokkila (19.) zum 2:1.