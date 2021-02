Bulldogs siegen bei Torfestival gegen Bratislava

Die Bulldogs jubelten auch heute über einen vollen Erfolg. Dieses Mal wurde Bratislava nach Verlängerung mit 6:5 besiegt.

Nachdem die Bulldogs mit dem Kantersieg gegen Graz den sechsten Rang fixierten, ging es heute zu Hause gegen Bratislava. Und das Spiel begann gleich torreich - nachdem Kover (3.) die Gäste in Führung brachte, sorgte Romig in der 6. Minute für den Ausgleich. In der 10. Minute gelang Häußle im Powerplay das 2:1. Doch das Spiel blieb auch in weiterer Folge ausgeglichen. Kurz vor Drittelende gelang Mrazik nach einem Getümmel vor dem Bulldogs-Tor das 2:2.