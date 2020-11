Bulldogs-Sieg zum Auftakt in die Heimspiel-Serie

Die Bulldogs Dornbirn feierten im ersten von fünf Heimspielen in Folge einen verdienten 5:3-Sieg gegen die Black Wings Linz.

Für die Bulldogs aus Dornbirn ging die intensive Phase mit fünf Heimspielen in zehn Tagen heute mit dem Duell gegen die Black Wings Linz los. Mit einem vollen Erfolg gab es dabei sogar die Möglichkeit, auf den fünften Tabellenrang vorzurücken. In der Anfangsphase agierten die Bulldogs dann sehr druckvoll und lagen durch Treffer von Woger (5.), Romig (7.) und Brosseau (13.) früh mit 3:0 in Führung. Der Linzer Anschlusstreffer durch Tikkinen in der 19. Minute brachte dann aber noch vor der ersten Pause Spannung zurück in das Spiel.