Bulldogs-Sieg bei Torfestival in Salzburg

Die Bulldogs aus Dornbirn jubelten bei Red Bull Salzburg nach einer dramatischen Schlussphase über einen knappen 6:5-Sieg.

Nach dem Saisonstart mit einem Sieg nach Verlängerung und einer Niederlage ging es für den Dornbirner EC heute mit dem Auswärtsspiel bei Red Bull Salzburg weiter. Auch der heutige Gegner startet mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison, ging aber dennoch als Favorit in das Duell. Das Spiel begann gleich mit viel Tempo und einem Treffer auf beiden Seiten. Nachdem Padakin Dornbirn in Führung brachte (4.), glich Schneider nur zwei Minuten später aus. Auch in weiterer Folge blieb das Spiel offen und Padakin brachte die Bulldogs in der 14. Minute erneut in Führung. Mit diesem Spielstand von 1:2 ging es in die erste Pause.