Bulldogs schaffen Sensation gegen Tabellenführer Bozen

Die Bulldogs jubeln dank einer starken Defensiv-Leistung über einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen den HC Bozen.

Im letzten Spiel des Jahres ging es für die Bulldogs aus Dornbirn gegen den Tabellenführer der ICE Hockey League, den HC Bozen Südtirol. Und die Gäste zeigten von Beginn weg, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Nach einem druckvollen Beginn gelang Deluca bereits in der 7. Minute das verdiente 0:1. Zwei Überzahl-Situationen brachten die Hausherren aber wieder zurück in die Partie - das zweite Powerplay führte in der 19. Minute zum etwas überraschenden 1:1 durch Romig.