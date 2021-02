Bulldogs-Pleite zum Start in die Qualification-Round

Der Dornbirner EC musste sich im ersten Spiel der Qualification-Round BW Linz zu Hause mit 1:4 geschlagen geben.

Für die Bulldogs begann heute die Qualification-Round der ICE Hockey League. Dabei trafen die Dornbirner auf den Tabellenletzten aus Linz. Doch die Tabellensituation täuschte, denn die Linzer feierten zuletzt drei Siege in Folge. Die Anfangsphase des Duells hatte es dann gleich in sich. Nachdem Rapuzzi in der 1. Minute auf 1:0 stellte, gelang Meija praktisch im Gegenzug der Ausgleich. In weiterer Folge des ersten Abschnittes kamen trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten keine weiteren Tore hinzu.

Linz geht in Führung

Im zweiten Drittel neutralisierten sich die Mannschaften in den ersten zehn Minuten großteils. Erst ab Minute 30 kam wieder mehr Schwung ins Spiel und Lebler sorgte in der 33. Minute mit dem 1:2 für die erstmalige Führung der Linzer. Da Rapuzzi kurz vor Schluss noch eine große Ausgleichschance liegen ließ, ging es mit dem knappen Rückstand in die zweite Pause.

Das dritte Drittel begann dann alles andere als gut - Hytonen fälschte einen Lebler-Schuss in der 44. Minute zum 1:3 ins Tor ab. Die Bulldogs schienen sichtlich geschockt und bekamen auch in weiterer Folge keinen Zugriff auf das Spiel. In der Schlussphase verhinderte dann auch noch Linz-Schlussmann Gracnar mit guten Paraden den Anschluss, bevor Pusnik per Empty-Net auf 1:4 erhöhte. Obwohl dem Team der Bulldogs das Bemühen am heutigen Tag nicht abzusprechen war, kassierte man am Ende eine klare Niederlage. Weiter geht es am Sonntag auswärts beim VSV.