Bulldogs-Niederlage beim Liga-Neuling Pustertal

Der Dornbirner EC kassierte beim HC Pustertal eine 2:1-Niederlage nach Penaltyschießen, nahm aber zumindest einen Punkt mit nach Hause.

Nach der Niederlage gegen Tabellenführer Fehervar ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute auswärts beim HC Pustertal weiter. In der Anfangsphase hatten beide Mannschaften ihre Chancen, neutralisierten sich aber weitestgehend selbst. So ging es nach munteren 20 Minuten mit einem 0:0 in die erste Pause.