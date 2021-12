Gute Leistung bleibt unbelohnt: Bulldogs verlieren in Salzburg

Die Bulldogs Dornbirn mussten sich Tabellenführer Salzburg trotz guter Leistung am Ende knapp mit 3:1 geschlagen geben.

Drei Treffer im zweiten Drittel

Zu Beginn des zweiten Drittels gingen die Salzburger durch Heinrich rasch mit 1:0 in Führung (22.). Doch die Dornbirner hielten weiter gut dagegen und kamen durch Macierzynski - unter Mithilfe von Salzburg-Schlussmann Lamoureux - in der 27. Minute zum Ausgleich. Kurz vor Drittelende waren es dann aber wieder die Salzburger, die durch Huber den nächsten Treffer erzielten und somit mit einem 2:1 in die zweite Pause gingen.

Im letzten Drittel änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Salzburg hatte mehr vom Spiel, Dornbirn verteidigte gut. Nach einem Konter vergab Macierzynski in der 50. Minute die bis dato beste Ausgleichschance. Kurz darauf blieb auch ein Powerplay ungenutzt. Besser machten es in Überzahl kurz vor Spielende die Salzburger, die durch Brennan für das 3:1 sorgten (57.). Somit kassierten die Bulldogs am Ende trotz guter Leistung und hartem Kampf eine knappe 3:1-Niederlage gegen den Tabellenführer.